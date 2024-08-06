كفرقرع: مصرع سائق دراجة نارية على شارع 6 قرب باقة الغربية

أغلقت الشرطة مسار الشارع في منطقة الحادث لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق، ما تسبب بأزمة مرور خانقة على شارع 6 للمصافرين من الشمال، وعلى شارع 65 في وادي عارة، وكذلك على شارع 9 المؤدي إلى باقة ومنطقة الخضيرة.

لقي الشاب وهبي محمد نور دين عثامنة في الثلاثينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وشاحنة على شارع رقم 6 بمساره بالقرب من مدينة باقة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء.

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وبحسب بيان الناطق باسم "نجمة داود الحمراء"، فإنه في الساعة 06:40 ورد بلاغ لطواقم الإسعاف حول إصابة سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 30 عاما، أثناء سفره على شارع رقم 6 بالقرب من تقاطع باقة الغربية-جت، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بالمكان تأثرا بإصابته الحرجة.

المرحوم وهبة محمد عثامنة

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع 6 ، بمساره قرب باقة الغربية من الشمال إلى جهة الجنوب.

وأغلقت الشرطة مسار الشارع في منطقة الحادث لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق، ما تسبب بأزمة مرور خانقة على شارع 6 للمصافرين من الشمال، وعلى شارع 65 في وادي عارة، وكذلك على شارع 9 المؤدي إلى باقة ومنطقة الخضيرة.