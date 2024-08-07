إصابة خطيرة لعامل عربي سقط من علو في منطقة بيسان

أصيب شاب عربي، يبلغ 18 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لحادث عمل في منطقة بيسان؛ اليوم الأربعاء.

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وفي التفاصيل، فإن الشاب سقط عن سطح مبنى بمنطقة صناعية في "تسفائيم".

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للشاب المصاب، ثم جرى نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وقال مضمد إنه "مع وصولنا إلى المكان كان العامل فاقدا للوعي وعانى إصابة خطيرة، إذ قالوا لنا إنه سقط من علو شاهق خلال عمله، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ثم نقلناه بواسطة مروحية إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.