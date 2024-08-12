اعتقال مستوطنين اثنين بالهجوم على نساء وطفلة من رهط بالضفة

يعود الهجوم إلى يوم الجمعة الماضي، حين دخلن النساء وبرفقتهن طفلة (3 سنوات) عن طريق الخطأ إلى بؤرة "غيفعات رونين" الاستيطانية قرب حوارة جنوب نابلس.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، مستوطنين اثنين على خلفية الهجوم على 4 نساء وطفلة من مدينة رهط في بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة.

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وقالت إن "الحديث يدور عن اعتداء خطير تخلل إلقاء حجارة وتهديد بالسلاح وإضرام النار بمركبة الضحايا".

وجاء في بيان مشترك للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أنه جرى إحالة المستوطنين للتحقيق، ومن المزمع أن تنظر المحكمة غدا بطلب تمديد اعتقالهما.

ويعود الهجوم إلى يوم الجمعة الماضي، حين دخلن النساء وبرفقتهن طفلة (3 سنوات) عن طريق الخطأ إلى بؤرة "غيفعات رونين" الاستيطانية قرب حوارة جنوب نابلس.

وهاجم مستوطنون النساء ومركبتهن ما أسفر عن إصابتهن بجراح في الرأس والكتف والركبة، جرى نقلهن على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة آنذاك إنها تلقت بلاغا حول دخول مركبة بالخطأ إلى "غفعات رونين" وتعرضها لاعتداء وحرق من قبل مستوطنين إسرائيليين.

وجاء في البيان، أن "اثنتين منهن أصيبتا وجرى تقديم العلاجات الأولية لهما في المكان، ثم نقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج".