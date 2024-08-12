قلقيلية: شهيد برصاص الاحتلال وإصابة إسرائيلي بعملية إطلاق نار

أصيب إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية؛ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات استهدفت مركبة فلسطينية عند دوار النبي إلياس، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني يشتبه بأنه منفذ العملية.

متداول، من موقع إطلاق النار في قلقيلية

استشهد شاب فلسطيني (18 عاما) برصاص جيش الاحتلال قرب بلدة عزون، شرق قلقيلة، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب إصابة إسرائيلي (60 عاما) بجراح خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذت في المدينة، مساء اليوم، الإثنين.

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وذكرت مصادر محلية أن عددا من الأشخاص أحدهم إسرائيلي أصيبوا نتيجة إطلاق نار من قبل مجهولين استهدف أحد كراجات تصليح السيارات في قلقيلية؛ وأشارت تقديرات الجيش الإسرائيلي بأن إطلاق النار جاء في إطار عملية مسلحة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بـ"استشهاد الشاب طارق زياد عبد الرحيم داود (18 عامًا)، برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون؛ فيما ينسب الاحتلال لداود مسؤولية تنفيذ العملية في قلقيلية.

وعُلم أن داود هو أسير محرر في صفقة التبادل التي أبرمتها فصائل المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو مطارد من قبل قوات الاحتلال بادعاء ضلوعه بعدد من عمليات إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت مركبة تقل فلسطينيين عند دوار النبي إلياس قرب مدخل قلقيلية، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ذلك أسفر عن مقتل فلسطيني يشتبه بأنه منفذ عملية إطلاق النار.

الشهيد طارق داود

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن إسرائيليا أصيب بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، ونقل على إثرها إلى مستشفى فلسطيني في قلقيلية، وعملت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال على إخراجه من المدينة ونقله إلى مستشفى إسرائيلي.

وفي التفاصيل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المصاب كان في منطقة ورش السيارات في قلقيلية، ويتم التحقق من احتمال أن يكون قد دخل المدينة لإصلاح سيارته.

ولاحقا، وصل المصاب إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا بعد استقرار وضعه الصحي، وهو بحالة خطيرة.

وجاء في بيان صدر عن المستشفى أنه "استقبل مصابا في الستينيات من عمره نقل إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه لإطلاق النار في قلقيلية. يتم علاجه حاليًا في غرفة الصدمات، وحالته تُعتبر خطيرة ولكن مستقرة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "عملية إطلاق نار وقعت قبل قليل في قلقيلية حيث قام مخرب بإطلاق نار نحو مواطن إسرائيلي تواجد داخل المدينة وأصابه وفلسطينييْن اثنين آخرين".

وأضاف أن قواته "لاحقت المخرب وتمكنت من القضاء عليه بالقرب من قلقيلية" وفي تعبيره؛ وشدد على أن "دخول مواطنين إسرائيليين إلى مناطق مصنفة A يعتبر أمرًا خطيرًا ومخالفًا للقانون".

ووفقا للتقارير، فإن إطلاق النار أسفر كذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وجاء في بيان أولي مقتضب صدر عن جيش الاحتلال أنه "وردت تقارير عن إطلاق نار في منطقة قلقيلية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء اليوم، الإثنين، بلدة عزون، شرق قلقيلية، من مدخلها الشمالي، وسط إطلاق قنابل الصوت.