هدم منزل في مدينة اللد

تعود ملكية المنزل إلى عائلة الزبارقة التي تسكنه منذ عدة شهور، وكانت قد تلقت أمر الهدم بحجة البناء دون تراخيص.

هدمت الآليات والجرافات الإسرائيلية اليوم، الإثنين، منزلا في حي المحطة بمدينة اللد بادعاء البناء دون تراخيص؛ وذلك بعد مداهمة المدينة بحماية قوات كبيرة من الشرطة.

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وتعود ملكية المنزل إلى عائلة الزبارقة التي تسكنه منذ عدة شهور.

واقتحمت قوات الشرطة المدينة والحي وأخرجت السكان من المنزل، وأغلقت الطرق المؤدية قبيل هدمه من قبل الجرافات.

وقال عضو بلدية اللد، عبد الكريم الزبارقة، لـ"عرب 48"، إن "الهدم نفذ بحجة البناء دون تراخيص، وذلك رغم وجود المنزل في منطقة معدة للبناء وضمن المخطط الهيكلي".

وأضاف أن "الحديث يدور عن منزل تسكنه عائلة منذ مدة، وقد جرى تسليمها أمر هدم وقد وصلت الجرافات ونفذته وهدمت المنزل".