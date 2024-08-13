النقب: مصرع فتى في حادث طرق قرب مدخل رهط

لقي الفتى صلاح رافي أبو غظية (15 عاما) مصرعه في حادث طرق على شارع 264 قرب مدخل مدينة رهط في منطقة النقب؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام مركبة بدباب استقله الفتى، ما أسفر عن مصرعه في المكان.

الفتى الفقيد صلاح أبو غظية

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الفتى متأثرا بجراحه الخطيرة.

وقال مضمد إنه "مع وصولنا إلى المكان كان تجمهرا كبيرا وفي وسطه كان الفتى وهو عالق أسفل الدباب وهو فاقد للوعي وعانى جراحا خطيرة في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.