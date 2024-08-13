عبلين: مقتل شخص وإصابة نجله وجارهما في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة عبلين عن مقتل شخص وإصابة نجله وجارهما بجراح خطيرة ومتوسطة، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 135 قتيلا.

قتل صالح عاطف مريسات، في الأربعينيات من عمره، وأصيب نجله (10 سنوات) وجارهما (30 عاما) بجراح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة عبلين؛ اليوم الثلاثاء.

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وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهم متأثرا بجراحه الخطيرة.

وجاء عن مستشفى "رمبام"، أنه جرى إقرار وفاة أحد المصابين بعد وصوله إلى غرفة العلاج المكثف من دون علامات حياة، كما وصل ابنه وهو بحالة خطيرة وجارهما وهو يعاني من جراح متوسطة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وقالت إن الخلفية جنائية؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

135 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، إلى 135 قتيلا بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجّل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.