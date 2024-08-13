هزة أرضية قوية شعر بها سكان شمالي البلاد وسورية ولبنان

ضربت هزة أرضية مدينة حماة وسط سورية وشعر بها سكان البلاد وسورية ولبنان والأردن وتركيا؛ قوة الهزة بلغ نحو 5.5 درجات على مقياس ريختر.

ضربت هزة أرضية تقدر قوتها بنحو 5.5 درجات على مقياس ريختر، الليلة، شمال سورية، وشعر بها سكان لبنان وسورية والأردن وشمالي ووسط البلاد.

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وعُلم أن مركز الزلزال كان شرق مدينة حماة وعلى عمق يصل إلى 10 كيلومترات، وأفاد مرصد الزلازل الأردني بأن الزلزال يبعد عن العاصمة عمان 350 كيلومترا.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية والمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، في بيان، إن "هزة أرضية بقوة 5.4 درجات شعر بها سكان تل أبيب ومنطقة المركز"، ومركزها في سورية.

وأضاف البيان أنه "حتى الآن، لم تُسجل تقارير عن أضرار أو إصابات في منطقة تل أبيب، لكن السلطات تعمل على فحص الوضع وتقييم الأضرار المحتملة".

وطالب الجمهور بـ"البقاء في حالة من اليقظة والامتثال لتوجيهات فرق الإنقاذ".

وقال المركز الوطني السوري للزلازل إن "هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلًا".

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بأن "زلزالا بقوة 5.2 درجات ضرب مدينة حماة وسط سورية وشعر به سكان الولايات الجنوبية في تركيا".

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن "زلزالا بقوة نحو 5.5 درجة ضرب منطقة الأردن وسورية"، وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.