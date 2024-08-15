مصرع شخصين و3 إصابات في حادث طرق جنوبي حيفا

أسفر حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 2 جنوبي مدينة حيفا عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

من مكان الحادث (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

لقي شخصان (55 و30 عاما) مصرعيهما وأصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 2 جنوبي مدينة حيفا؛ اليوم الخميس.

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وأقرت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" وفاة مصابين متأثرين بجراحيهما الخطيرة، وقدمت العلاجات الأولية لثلاثة مصابين آخرين وصفت حالة أحدهم (30 عاما) بالخطيرة بينما الآخران بالطفيفة.

وذكر اثنان من الطواقم الطبية، أن الفقيدين "كانا عالقان داخل سيارة وهما فاقدان للوعي ويعانيان من جروح بالغة الخطورة، وبعد أعمال تخليص معقدة لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان، كما قدمنا العلاجات الأولية لمصاب بحالة خطيرة واثنين آخرين وصفت حالتهما بالطفيفة، وجرى نقلهم إلى المستشفى بسيارات العلاج المكثف".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.