أبو سنان: مقتل شاب جراء تفجير شاحنة

أسفر تفجير شاحنة عن مقتل شاب في بلدة أبو سنان، فيما قالت الشرطة إن الخلفية جنائية دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

قتل شاب، في العشرينيات من عمره، جراء تفجير شاحنة في بلدة أبو سنان؛ مساء اليوم الجمعة.

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واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة سائق الشاحنة متأثرا بجراحه الخطيرة.

وذكر طاقم طبي وصل إلى المكان، أن "المصاب كان على الشارع على بعد مسافة كبيرة من الشاحنة التي انفجرت، وهو فاقد للوعي وعانى إصابة بالغة الخطورة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وقالت الشرطة إن الخلفية جنائية، وأعلنت شروعها في التحقيق وأعمال البحث وراء مشتبهين دون الإبلاغ عن اعتقالات.

136 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، إلى 136 قتيلا بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجّل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.