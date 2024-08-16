الضفة: إصابات برصاص الاحتلال وجراء دهس من آلياته

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة مواطنين جراء دهسهما من مركبة للاحتلال في قرية دير السودان، وجرى نقلهما إلى المستشفى حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة إلى طفيفة.

أصيب شبان أحدهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخران جراء تعرضهما للدهس من قبل آلياتها في الضفة الغربية المحتلة؛ اليوم الجمعة.

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وفي بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب في العشرينيات من عمره، بعيار ناري في قدمه اليسرى وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي قرية دير السودان شمال غرب رام الله، أصيب مواطنان بجروح جراء دهسهما من مركبة عسكرية إسرائيلية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة مواطنين جراء دهسهما من مركبة للاحتلال في قرية دير السودان، وجرى نقلهما إلى المستشفى حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة إلى طفيفة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وتمركزت في منطقة "الأرزة"، وفتشت محيط منزل المواطن إياد جبرين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية من المنطقة الشرقية، وداهمت "بركسا" لمواد البناء بحثا عن تسجيلات لكاميرات المراقبة بالمنطقة.

واحتجزت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.