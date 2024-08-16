بيان قطري أميركي مصري: قدمنا اقتراحا يقلص الفجوات والمحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل

أصدرت قطر والولايات المتحدة ومصر بيانا مشتركا مساء، الجمعة، عقب مفاوضات استمرت ليومين في الدوحة، من أجل التوصل إلى وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

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وجاء في البيان "على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأجريت في أجواء إيجابية".

وأورد "في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية لكلا الطرفين اقتراحا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق على المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 أيار/ مايو 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735".

يتبع...