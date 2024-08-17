التجمع ينتخب مكتبه السياسي ويجدد الثقة بسامي أبو شحادة رئيسا للحزب

جدد أعضاء اللجنة المركزية ثقتهم برئيس الحزب، سامي أبو شحادة، بأغلبية ساحقة، وتم انتخاب خالد عنبتاوي أمينا عاما للحزب، ويوسف طاطور نائبا له.

عقدت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، اجتماعا لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، وانتخاب الأمين العام ونائبه ورئيس الحزب.

وجدد أعضاء اللجنة المركزية ثقتهم برئيس الحزب، سامي أبو شحادة، بأغلبية ساحقة، وتم انتخاب خالد عنبتاوي أمينا عاما للحزب، ويوسف طاطور نائبا له.

وتم انتخاب 13 عضو مكتب سياسي وهم؛ "امطانس شحادة، بكر عواودة، جمال دقة، خالد عنبتاوي، دعاء حوش، رأفت أبو سريحان، سامي أبو شحادة، عز الدين بدران، عمار طه، نداء نصار، هبة يزبك، يوسف طه، يوسف طاطور".

وانعقدت الدورة الأولى للجنة المركزية للتجمّع في قاعة العوادية في شفاعمرو، والتي بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، حيث استكملت اللجنة انتخاب المكتب السياسي الجديد للحزب والمناصب الحزبية.