عرابة: مصابان في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة عرابة عن إصابة شخصين بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة.

أصيب شخصان (42 و57 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة البطوف؛ مساء السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة بينما الآخر بالطفيفة، وقد عانيا إصابات اخترقت جسديهما.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.