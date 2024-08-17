مكتب نتنياهو: الفريق المفاوض أبدى تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية إبرام صفقة

اعتبر مكتبه أن "الفريق المفاوض عبر أمام نتنياهو عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التقدم نحو إبرام صفقة، وذلك بناء على أساس المقترح الأميركي الجديد الذي يستند إلى مقترح 27 أيار/ مايو، وهو يتضمن مكونات مقبولة لإسرائيل".

تطرق مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد عودة الفريق المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة الذي شارك في المفاوضات على مدار يومي الخميس والجمعة.

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وجاء في بيان لمكتب نتنياهو، أن "الفريق المفاوض بشأن صفقة المختطفين رئيس الحكومة حول سير المحادثات في الدوحة".

واعتبر أن "الفريق المفاوض عبر أمام نتنياهو عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التقدم نحو إبرام صفقة، وذلك بناء على أساس المقترح الأميركي الجديد الذي يستند إلى مقترح 27 أيار/ مايو، وهو يتضمن مكونات مقبولة لإسرائيل".

وبحسب ما ورد في البيان "من المأمول أن تؤدي الضغوط الشديدة من جانب الولايات المتحدة والوسطاء على حماس إلى إنهاء معارضتها للمقترح الأميركي، وأن تسمح بشق طريق في المفاوضات".

يأتي ذلك في وقت يتواجد فريق مهني إسرائيلي في الدوحة، كما من المقرر أن يتوجه الفريق المفاوض غدا إلى القاهرة من أجل متابعة المفاوضات.

وأصدر مكتب نتنياهو بالأمس بيانا عقب انتهاء المفاوضات، جاء فيه أن "المبادئ الأساسية لإسرائيل معروفة جيدا للوسطاء والولايات المتحدة، وإسرائيل تأمل أن تؤدي الضغوط التي يمارسونها إلى دفع حماس لقبول مبادئ 27 أيار/ مايو، حتى يصبح بالإمكان تنفيذ تفاصيل الاتفاق".

إلى ذلك، تجددت الاحتجاجات الإسرائيلية مساء السبت في تل أبيب وبلدات ومواقع أخرى ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى وانتخابات مبكرة.

وشارك الآلاف في المظاهرة المركزية في مفرق "كابلان" بتل أبيب، بالإضافة إلى مظاهرات أخرى نظمت في حيفا ومفرق "كركور" ومواقع أخرى.

وجاء عن عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، أن "إعادة 115 مختطفا بينهم الأحياء لإعادة التأهيل والقتلى لدفنهم، سيسمح بإنهاء الحرب في الجنوب والشمال وعودة الأشخاص الذين جرى إجلاءهم إلى منازلهم".