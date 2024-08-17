جنوب لبنان: 9 شهداء بغارة إسرائيلية على وادي الكفور في النبطية و5 جرحى

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان "أنه هاجم مخزنا لتخزين السلاح في النبطية"، وأضاف أن الطائرات الحربية هاجمت أمس مبان عسكرية في حنّين ومارون الراس بجنوب لبنان.

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على وادي الكفور في النبطية شرقي صور بجنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد 9 أشخاص بينهم أطفال وتسجيل إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان "أنه هاجم مخزنا لتخزين السلاح في النبطية"، وأضاف أن الطائرات الحربية هاجمت أمس مبان عسكرية في حنّين ومارون الراس بجنوب لبنان.

ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل في وقت تترقب فيه الأخير ردا على اغتيال القائد العسكري في الأول، فؤاد شكر، جراء قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.