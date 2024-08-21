نابلس: استشهاد الشاب جمال السعودي من مخيم بلاطة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال 

أكّدت مصادر محلية وطبيّة، "استشهاد المطارد جمال السعودي من مخيم بلاطة في نابلس؛ متأثرا بإصابته جراء عدوان الاحتلال، قبل نحو أسبوع".

استشهد الشاب جمال السعودي، وهو من مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيليّ خلال اقتحام المدينة والمخيّم.

وأكّدت مصادر محلية وطبيّة، "استشهاد المطارد جمال السعودي من مخيم بلاطة في نابلس؛ متأثرا بإصابته جراء عدوان الاحتلال، قبل نحو أسبوع".

وذكرت مصادر محلية، أنه تمّ "استهداف قوات الاحتلال بالرصاص في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس".

وأُصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص الحيّ، مساء الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة فتى (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وأخرى بشظايا رصاص حي في الرقبة.

وأشارت إلى إصابة ثالثة بشظايا في اليد، خلال المواجهات التي اندلعت في المخيم، موضحة أنه جرى نقلهم إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم والمنطقة الشرقية لمدينة نابلس مساء الأربعاء، وتمركزت عند مدخل المخيم الشمالي، ومفترق الغاوي، ودوار الحسبة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلال الجنود الرصاص الحي، كما سمع دوي انفجارات.

استشهد شاب فلسطيني وأصيبت شابة بجراح جراء مطاردة قوات الاحتلال لمركبتهما وإطلاق النار نحوهما على شارع 60 قرب مستوطنة "غفعات أساف" شرق محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.