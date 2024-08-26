استشهد خمسة شبان وأصيب آخرون، مساء الإثنين، في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه مساء الإثنين، أنه قصف بواسطة طائرة ما وصفه بـ"غرفة عمليات" في مخيم نور شمس، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الاحتلال يعتزم شن عملية عسكرية على الضفة قد تستغرق أسابيع.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن طائرة مسيرة قصفت بعدد من الصواريخ هدفًا في مخيم نور شمس في طولكرم؛ وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "وصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس".

5 شهداء في قصف للاحتلال استهدف مخيم نور الشمس شرقي طولكرم pic.twitter.com/HZitHSd1vt — موقع عرب 48 (@arab48website) August 26, 2024

وأفادت مصادر محلية بأن أربعة انفجارات قوية سمع دويها في مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها ناجمة عن إطلاق طائرة مُسيرة إسرائيلية عدة صواريخ صوب منزل في حارة المنشية في المخيم، حيث كان بداخله عدد من المواطنين".

وقال شهود عيان إن "صوت انفجار ضخم سُمع في المخيم تبعه تصاعد أعمدة الدخان من أحد المنازل". وتداول ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو، ظهر فيها عدد من القتلى بينهم أطفال وشبان. وقالت مصادر محلية إن من بين الشهداء فتية تحرروا في صفقة التبادل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ومع استشهاد الشبان الخمسة، يرتفع عدد الشهداء بهجمات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، إلى 651 شهيدا إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، فيما يوسع الاحتلال عملياته في الضفة والقدس ابالتزامن مع الحرب على غزة.

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