النقب: مقتل امرأة في رهط

أسفرت جريمة عنف ارتكبت في رهط عن مقتل امرأة (27 عاما)، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 142 قتيلا بينهم 6 نساء.

قتلت امرأة، تبلغ 27 عاما من العمر، جراء جريمة عنف ارتكبت في مدينة رهط بمنطقة النقب؛ اليوم الإثنين.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الضحية متأثرة بجراحها الخطيرة.

وقالت براميديك من الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان، إن "الشرطة أوصلتنا إلى المرأة التي كانت فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس وعانت إصابات اخترقت جسدها، إذ أجرينا فحوصات طبية لكن إصابتها كانت حرجة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتأتي هذه الجريمة بعد 24 ساعة من جريمة قتل أخرى ارتكبت في رهط، وراح ضحيتها الشاب سمير عبد الجعار (30 عاما).

142 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، إلى 142 قتيلا بينهم 6 نساء، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجّل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.