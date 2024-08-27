مصرع شخص في حادث طرق بمنطقة بيسان

أسفر حادث طرق وقع على شارع 71 بالقرب من كيبوتس نفيه إيتان في منطقة بيسان، اليوم الثلاثاء، عن مصرع شخص، في الأربعينيات من العمر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

لقي رجل (40 عامًا) مصرعه في حادث سير وقع على شارع 71 بالقرب من كيبوتس نفيه إيتان في منطقة بيسان، اليوم الثلاثاء.

وقال مسعف ومسعف طب الطوارئ من خدمة "نجمة داود الحمراء" إنه "رأينا حادث طرق خطير وقع بين سيارة وشاحنة. وكان سائق السيارة محاصرا دون نبض وبدون تنفس ويعاني من إصابات متعددة في الأجهزة. خلال وبعد عمليات الإنقاذ، أجرينا له الفحوصات الطبية، لكن إصابته خطيرة وكان علينا إقرار وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

290 شخصا بينهم 106 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 290 شخصا، بينهم 106 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.