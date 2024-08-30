إصابة حرجة لعامل سقط من علو في بير المكسور

أصيب عامل (50 عاما) بجروح بالغة الخطورة إثر سقوطه عن ارتفاع أثناء تقليم الأشجار في قرية بير المكسور بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الجمعة.

ووفقا لمصادر طبية، قدم مسعفون ومضمدون من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاج الأولي ونقلوه إلى مستشفى (رمبام) في مدينة حيفا، حيث قاموا بإجراء الإنعاش القلبي والرئوي ووُصفت حالته بأنها حرجة.

وقال المسعف شادي كعبية من "نجمة داود الحمراء" إنه "وصلنا إلى مكان الحادث ورأينا رجلاً فاقدًا للوعي ومدنيًا يقوم بإنعاش أساسي له. وقيل لنا إنه أثناء قطع الأشجار سقط عن ارتفاع عدة أمتار. وتابعنا إجراء عمليات الإنعاش المتقدمة التي شملت التدليك والتنفس، ووضعناه في سيارة العناية المركزة وتم نقله إلى المستشفى مع الاستمرار في إجراء عمليات الإنعاش وحالته حرجة".