الحوثيون: نفذنا عملية استهدفت سفينة في خليج عدن وإصابتها بشكل مباشر

سريع: "هذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من آب/ أغسطس الجاري".

أعلن الحوثيون مساء، السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة في خليج عدن، وإصابتها بشكل دقيق ومباشر، وذلك لانتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية.

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (Groton) في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف أنه "نفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر. هذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من آب/ أغسطس الجاري".

وشدد سريع على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد نجاحها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وكذلك فرض حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على كافة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بغض النظر عن وجهتها، أو السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو".

وختم بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها البحرية في منطقة العمليات التابعة لها، وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".