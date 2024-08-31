عرعرة المثلث: إنعاش شاب من أم الفحم تعرض لجريمة إطلاق نار

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، من أم الفحم بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عرعرة المثلث؛ مساء السبت.
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وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب تعرض لإطلاق نار عند خروجه من قاعة أفراح في عرعرة.
وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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