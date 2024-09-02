وفاة طفلة من عرابة متأثرة بإصابتها في حادث طرق

أعلنت في مركز الشمال الطبي (بوريا)، اليوم، وفاة طفلة تبلغ عامين من مدينة عرابة البطوف متأثرة بإصابتها في حادث طرق وقع أمس الأحد.

توفيت الطفلة جولان أنور غضبان عاصلة من مدينة عرابة البطوف، اليوم الاثنين، متأثرة بجروحها البالغة من جراء إصابتها في حادث طرق أمس، الأحد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مركز الشمال الطبي (بوريا) بأنه "أُقرت في مركز الشمال الطبي (بوريا) وفاة طفلة صغيرة من عرابة، تبلغ من العمر عامين، كانت قد أدخلت الليلة الماضية في حالة حرجة، بعد إصابتها في حادث طرق".

ضحية الحادث جولان عاصلة

وأضاف أن "مدير وحدة الصدمات، الدكتور باراك ليفيت، قال إن طاقم غرفة الصدمات عمل من أجل إنقاذ حياة الطفلة لساعات طويلة بعد وصولها مصابة بإصابات جهازية متعددة وخضعت لعملية إنعاش مطولة في طريقها إلى المستشفى. وبعد أن استقرت حالتها تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال، لكن على الرغم من الجهود العديدة لإنقاذها، اضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاتها".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.