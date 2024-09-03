الاعتداء على النساء من رهط: النيابة تقدم لائحتي اتهام ضد مستوطنِين إرهابيين

تُقدم النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، لائحتي اتهام ضد عدد من المستوطنين الإرهابيين المشتبهين بالمشاركة في الاعتداء على أربع نساء وطفلة من مدينة رهط، قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات رونين" في منطقة نابلس

تُقدم النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، لائحتي اتهام ضد عدد من المستوطنين الإرهابيين المشتبهين بالمشاركة في الاعتداء على أربع نساء وطفلة من مدينة رهط، قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات رونين" في منطقة نابلس، في 9 آب/أغسطس الفائت.

وكانت محكمة الصلح في القدس قد قررت، يوم الأربعاء الماضي، الإفراج عن ثلاثة من المستوطنين المشتبهين بالمشاركة في الاعتداء وتحويلهم إلى الاعتقال المنزلي.

وأحد المستوطنين الذين الذين تم تحويلهم إلى الاعتقال المنزلي هو جندي في سلاح الهندسة.

وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمر اعتقال إداري ضد مستوطن رابع مشتبه بالمشاركة في الاعتداء الإرهابي نفسه.

ويذكر أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن إصابة النساء والطفلة بجروح وكسور جراء إلقاء المستوطنين الإرهابيين الحجارة عليهم، وبعد ذلك إحراق سيارتهن.