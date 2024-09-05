حيفا: الشرطة تقمع وقفة منددة بالحرب على غزة وتعتقل متظاهرا

ردد المتظاهرون هتافات بينها "من حيفا أعلناها غزة نجمة بسماها"، "غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، "من حيفا تحية لضفتنا الأبية"، "كف بكف وإيد بإياد عن أسرانا ما بنحيد".

جانب من الوقفة الاحتجاجية (عرب 48)

قمعت الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس وقفة احتجاجية منددة بالحرب المتواصلة على غزة واستمرار العدوان على الضفة، وذلك بعد تجمع المتظاهرين في ساحة الأسير بمدينة حيفا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقام أفراد الشرطة بملاحقة عدد من المتظاهرين والاعتداء عليهم، كما جرى اعتقال أحدهم وإحالته للتحقيق.

وتجمع المتظاهرون عند دوار "إميل حبيبي" بحي وادي النسناس، ثم انتقلوا للتظاهر في ساحة الأسير.

وردد المتظاهرون هتافات بينها "من حيفا أعلناها غزة نجمة بسماها"، "غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، "من حيفا تحية لضفتنا الأبية"، "كف بكف وإيد بإياد عن أسرانا ما بنحيد".

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة لها إلى مكان الوقفة، وقامت بقمعها والاعتداء على عدد من المتظاهرين.