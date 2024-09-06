حيفا: مصابان بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة حيفا عن إصابة شابين بجراح وصفت بالخطيرة، أحيلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شابان، في العشرينيات من عمريهما، بجراح وصفت بالخطيرة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة حيفا؛ مساء الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانيا إصابات اخترقت جسديهما.

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبي، أنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا مصابين اثنين بوعي غير كامل وعانيا إصابات اخترقت جسديهما، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية ونقلناهما بسيارات العلاج المكثف وهما بحالة خطيرة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.