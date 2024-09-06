هليفي عند الحدود الشمالية: نستعد لخطوات هجومية في الأراضي اللبنانية

هليفي: "قيادة المنطقة الشمالية تهاجم من خلال كافة القدرات المتوفرة لدى الجيش الكثير من قدرات حزب الله داخل لبنان قبل أن يستطيع مهاجمتنا بها".

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، اليوم الجمعة، خلال زيارة قام بها للحدود الشمالية، إن الجيش يستعد لخطوات هجومية داخل الأراضي اللبنانية.

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وتأتي أقوال هليفي خلال زيارته وإجراء تقييم للأوضاع عند الحدود الشمالية، وقيامه بجولة تفقدية في مقر الفرقة 210 بمنطقة الجولان السوري المحتل.

وعرض قادة الفرقة الاستعداد المتواصل على الحدود من خلال الإجراءات الهجومية والدفاعية، منها تعزيز العائق الهندسي ووسائل جمع المعلومات الاستخباراتية؛ حسبما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي.

وذكر هليفي خلال زيارته للحدود الشمالية، أن "الجيش منصب جدا على القتال في مواجهة حزب الله، وأعتقد أن عدد الهجمات التي شنت على مدار الشهر الأخير، وعدد العناصر الذين قتلوا والقذائف الصاروخية والبنى التحتية التي دمرت، كبير للغاية".

وأضاف أن "قيادة المنطقة الشمالية تهاجم من خلال كافة القدرات المتوفرة لدى الجيش الكثير من قدرات حزب الله داخل لبنان قبل أن يستطيع مهاجمتنا بها".

وختم هليفي بالقول "بالتزامن مع ذلك نستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل أراضي العدو"، معتبرا أن "الدمج بين الهجمات النوعية للغاية على حزب الله من أجل تخفيف التهديدات التي يتعرض لها سكان المنطقة الشمالية، وأيضا في هضبة الجولان، أمر في غاية الأهمية، وذلك تزامنا مع الاستعداد للهجوم في مرحلة لاحقة الذي نتناوله كثيرا".