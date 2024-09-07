الحوثيون: أسقطنا طائرة أميركية مسيّرة في أجواء محافظة مأرب

سريع: "هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع، والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

أعلن الحوثيون مساء السبت إسقاط طائرة أميركية مسيرة من نوع (MQ_9) في أجواء محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نجحت الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط طائرة أميركية من نوع (MQ_9)، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأضاف أن "هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع، والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

وختم سريع بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجباتها الجهادية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن العزيز، وإنها بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأميركي البريطاني والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية في منطقة العمليات البحرية".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تابعة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق عدة باليمن، ردا على هجماتهم البحرية.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافهم العسكرية.