غالانت يجري تقييما للوضع في غزة: مستعدّون لنقل مركز ثقلنا للشمال

قال غالانت: "نحن في غزة بحاجة إلى تحقيق هدفيْنا: القضاء على حماس وإعادة المختطَفين (الرهائن الإسرائيليين)، ونحن ماضون في هذا الشأن بكل ما أوتينا من قوّة".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، خلال تقييم للوضع في وسط قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي، مستعدّ "لأي شيء يمكن أن يحدث في الشمال"، ولنقل "مركز ثقله" إلى هناك، بحسب ما أفاد مكتب صدر عن وزراة الأمن.

وأجرى غالانت تقييما للوضع عند محور "نيتساريم" وسط القطاع، "برفقة قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 252 يهودا فاخ، وقادة الألوية العاملة في القطاع".

وتلقّى غالانت خلال تقييم الوضع، "عرضا عاما عن آخر الأنشطة المتعلقة بتوسيع الممرّ الأمنيّ ​​للقوات، والقيام بمداهمات ضدّ (القوات) التابعة لحماس في جميع أنحاء مدينة غزة".

وقال غالانت: "نحن في غزة بحاجة إلى تحقيق هدفيْنا: القضاء على حماس وإعادة المختطَفين (الرهائن الإسرائيليين)، ونحن ماضون في هذا الشأن بكل ما أوتينا من قوّة".

وأضاف: "في الوقت ذاته... إننا ننظر إلى مشهد الحرب برمّته، وهذا يعني أنه بينما تقاتلون هنا في غزة، فإننا نستعدّ لأي شيء يمكن أن يحدث في الشمال، ويمكن لنقل مركز الثقل أن يحدث سريعًا ويمكنه أن يشملكم ضمن جدول زمنيّ قصير، ونحن مستعدون لكل هذه الاحتمالات".

وتابع: "هنا سنواصل الضغط، وسنشلّ حماس، وسقضي على حماس، وسنصل أيضًا إلى محمد السنوار وأيضًا يحيى السنوار، سنصل إلى كل هؤلاء الأشخاص".