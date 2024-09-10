قتيل في جريمة إطلاق نار بالطيرة

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل رجل متأثرا بإصابته بجروحه الحرجة.

قُتل رجل في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة الطيرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 07:58 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة اليركون حول إصابة رجل في حادثة عنف في الطيرة. قدم مسعفون ومضمدون العلاج الطبي ونقلوا رجلاً يبلغ من العمر 60 عامًا إلى مستشفى (مئير) في حالة حرجة، أثناء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي مع إصابة نافذة".

وقال مسعف طب الطوارئ، محمد مطر، إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا رجلا يبلغ من العمر 60 عاما مصاباً بإصابة نافذة. قدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل التدليك والإنعاش، وقمنا بنقله بسيارة العناية المركزة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى في حالة حرجة".

وأعلنت، في وقت لاحق، وفاة الرجل متاثرا بإصابته بجروح حرجة في المستشفى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. ووفقا للشرطة فإنه "في هذه الأثناء تقوم الشرطة بالبحث عن مرتكب الجريمة، إلى جانب جمع الأدلة ووسائل التوثيق حول مكان الحادث وما توصلت إليه الأدلة الجنائية من قبل المباحث الجنائية. ويجري التحقيق في ملابسات الحادثة، ويبدو أن خلفيتها جنائية".

153 مواطنا عربيا قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وتفجير مركبات

بوفاة الرجل من الطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم 153 مواطنا من المجتمع العربي في الداخل، بينهم 8 نساء و6 فتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن ودهس وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة، ولا تزال معظم الملفات مفتوحة دون تقديم الجناة للمحاكمة.