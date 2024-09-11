مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في تحطم مروحية إسرائيلية قرب محور "فيلادلفيا"

استبعد الجيش الإسرائيلي أن يكون تحطم الطائرة قد نتج عن تعرضها للنيران، وذكر أن "التحقيق لا يزال جاريا في سبب تحطمها، فيما لم يطرأ أي تغيير على النشاطات العملياتية لسلاح الجو".

قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 7 آخرون بجراح مختلفة من جراء سقوط وتحطم مروحية عسكرية قرب محور "فيلادلفيا" في رفح جنوبي قطاع غزة؛ الليلة الماضية.

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وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن 4 من بين الجنود وصفت جروحهم بالخطيرة، بينهم 3 جنود كانوا على متن المروحية بينما الرابع كان بانتظار تخليصه بعد تعرضه للقنص.

وفي التفاصيل التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، فإن "مروحية ’ينشوف’ تابعة لسلاح الجو تحطمت الليلة الماضية أثناء هبوطها، وذلك بينما كانت تؤدي مهمة نقل جندي أصيب بجروح لتلقي العلاج في أحد المشافي".

واستبعد الجيش الإسرائيلي أن يكون تحطم الطائرة قد نتج عن تعرضها للنيران، وذكر أن "التحقيق لا يزال جاريا في سبب تحطمها، فيما لم يطرأ أي تغيير على النشاطات العملياتية لسلاح الجو".

وقال إنه "نتيجة تحطم المروحية قتل اثنان من الجنود، فيما أصيب 7 آخرون بجروح مختلفة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المروحية العسكرية تحطمت بعد "سقوطها من علو منخفض من دون تعرضها لنيران معادية، ويبدو أن ذلك وقع بسبب خلل فني أو خطأ بشري".

وفي أعقاب الحادثة، أوعز قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات سقوط وتحطم المروحية.