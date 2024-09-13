مقتل رجل بإطلاق نار في الطيرة: القتيل التاسع بالمجتمع العربي خلال يومين

قال أحد أفراد الطاقم الطبي: "وصلنا إلى مكان الجريمة، ورأينا رجلا ملقى على الطريق، فاقدا للوعي وبإصابات نافذة في جسده"، مضيفا: "أجرينا له فحوصات طبية لكن لم تظهر عليه علامات حياة، واضطررنا إلى إقرار وفاته على الفور".

قُتل رجل في الخمسين من عمره، اليوم الجمعة، إثر إصابته بإطلاق نار في مدينة الطيرة، ليكون بذلك الضحية التاسعة في جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال يومين، وليصل بذلك عدد القتلى العرب إلى 163 منذ بدء العام الجاري.

وقالت الشرطة التي لم تُعلن عن تنفيذ أيّ اعتقال في ما يتعلق بالجرائم التي أفضت لمقتل الأشخاص التسعة، إنها "فتحت تحقيقًا في ملابسات جريمة قتل رجل من سكان ‌ الطيرة، نتيجة إطلاق نار، ‏عقب تلقّي بلاغ"، مشيرة إلى أن قوّاتها "هرعت إلى موقع الحادث (الجريمة)، وبدأت في عمليات البحث لتحديد المشتبه بهم، والتحقيق بالملابسات. الخلفية إجرامية".

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، أنه "تلقى بلاغا بشأن حادثة عنف، وأبلغ بإصابة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، بجروح مخترِقة، ولا توجد علامات على الحياة".

وقال أحد أفراد الطاقم: "وصلنا إلى مكان الجريمة، ورأينا رجلا ملقى على الطريق، فاقدا للوعي وبإصابات نافذة في جسده"، مضيفا: "أجرينا له فحوصات طبية لكن لم تظهر عليه علامات حياة، واضطررنا إلى إقرار وفاته على الفور".

من موقع جريمة إطلاق النار في مدينة #الطيرة، والتي أسفرت عن مقتل رجل في الخمسين من عمره.



للتفاصيل: https://t.co/9EGbuTkbFt pic.twitter.com/ulNFMBubI4 — موقع عرب 48 (@arab48website) September 13, 2024

وقُتل شاب في يافة الناصرة، بعد انتصاف ليل الخميس، إثر إصابته بإطلاق نار، فيما قُتل الخميس 4 أشخاص في الرملة، بالإضافة إلى مقتل شاب من بلدة جديدة المكر، وقبل ذلك بيوم قُتلت شابة وشاب في الرملة كذلك.

وأفادت مصادر محليّة بأن القتيل في يافة الناصرة هو الشاب حمزة زرعيني، وهو في الثلاثينات من عمره، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار عليه، حينما كان يتواجد داخل محل تجاريّ في البلدة.

ضحية جريمة إطلاق النار، الشاب زرعيني

وفي الرملة وحدها، قُتل 6 أشخاص، إذ قُتلت دعاء أبو حلاوة وابنتها سيلا والطفل محمد أبو حلاوة، وقريبتهم الفتاة لين مغربي، وأصيب 8 أشخاص بينهم أطفال بجراح متفاوتة، من جرّاء انفجار مركبة في مدينة الرملة، والذي أدى إلى احتراق محلين تجاريين بالمكان، الخميس.

ضحايا انفجار المركبة في الرملة، الخميس

وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على مقتل تهاني أبو دية رميا بالرصاص، والعثور على جثتها داخل مركبة في حي الجواريش، وذلك عقب ساعات قليلة على مقتل الشاب هاني العفيفي من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

القتيل الشاب هاني العفيفي

كما قُتل الشاب سليم سيدي، وهو في العشرينات من عمره، ومن بلدة جديدة المكر، من جرّاء تعرّضه لجريمة إطلاق نار، حينما كان على متن دراجة نارية، بالقرب من بلدة مجد الكروم، فجر الخميس.

القتيل الشاب سليم سيدي

ولم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع في أيّ من الجرائم المرتُكبَة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قُتل 163 مواطنا عربيا في مناطق 48، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.