مقتل شاب بإطلاق نار في يافة الناصرة: 8 قتلى عرب خلال يومين

في الرملة وحدها، قُتل 6 أشخاص، إذ قُتلت دعاء أبو حلاوة وابنتها سيلا والطفل محمد أبو حلاوة، وقريبتهم الفتاة لين مغربي، كما قُتل شبان في يافة الناصرة وجديدة المكر.

قُتل شاب في يافة الناصرة، بعد انتصاف ليل الخميس، إثر إصابته بإطلاق نار، ليكون بذلك الضحية الثامنة في جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال يومين، وليصل بذلك عدد القتلى العرب إلى 162 منذ بدء العام الجاري.

وأفادت مصادر محليّة بأن القتيل هو الشاب حمزة زرعيني، وهو في الثلاثينات من عمره، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار عليه، حينما كان يتواجد داخل محل تجاريّ في البلدة.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، أنه "تلقّى بلاغا بشأن إصابة شخص جراء حادث عنف على محلّ تجاري في يافة الناصرة"، مشيرا إلى أن أفراده قد نقلوا المصاب "وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، إلى المستشفى الإنجليزيّ في الناصرة، في حالة حرجة أثناء إجراء عمليات الإنعاش"، ليتمّ إقرار وفاته هناك.

وقال أحد أفراد الطاقم، إن "الجريح كان ملقى فاقدا للوعي، وإصاباته نافذة في جسده، وقد قدّمنا ​​له العلاج الطبيّ، وأجرينا له عمليات إنعاش استمرّت حتى وصولنا إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالحرجة"، وتوفي لاحقا.

ضحية جريمة إطلاق النار، الشاب زرعيني

وفي الرملة وحدها، قُتل 6 أشخاص، إذ قُتلت دعاء أبو حلاوة وابنتها سيلا والطفل محمد أبو حلاوة، وقريبتهم الفتاة لين مغربي، وأصيب 8 أشخاص بينهم أطفال بجراح متفاوتة، من جرّاء انفجار مركبة في مدينة الرملة، والذي أدى إلى احتراق محلين تجاريين بالمكان، الخميس.

ضحايا انفجار المركبة في الرملة، الخميس

وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على مقتل تهاني أبو دية رميا بالرصاص، والعثور على جثتها داخل مركبة في حي الجواريش، وذلك عقب ساعات قليلة على مقتل الشاب هاني العفيفي من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

القتيل الشاب هاني العفيفي

كما قُتل الشاب سليم سيدي، وهو في العشرينات من عمره، ومن بلدة جديدة المكر، من جرّاء تعرّضه لجريمة إطلاق نار، حينما كان على متن دراجة نارية، بالقرب من بلدة مجد الكروم، فجر الخميس.

القتيل الشاب سليم سيدي

ولم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع في أيّ من الجرائم المرتُكبَة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قُتل 162 مواطنا عربيا في مناطق 48، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.