قلنسوة: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة قلنسوة عن إصابة شاب بجراح وصفت بالحرجة، وذلك في ظل تفاقم وتصاعد منسوب الجريمة بشكل خطير في المجتمع العربي.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة؛ مساء السبت.

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وفي التفاصيل، فإن الشاب تعرض لإطلاق نار أثناء تواجده أمام قاعة أفراح في المدينة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "المصاب كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وقد عانى إصابة اخترقت جسده، وعلى الفور قمنا بتقديم عمليات الإنعاش له ونقله بسيارة العلاج المكثف".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا وتفاقما خطيرا في منسوب الجريمة وسط انعدام الأمن والأمان في المجتمع العربي، والتي أسفرت عن 163 قتيلا منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن.