اتهام 3 مستوطنين بالضلوع في هجمات واعتداءات على فلسطينيين بالضفة

نسبت لوائح الاتهام للمستوطنين حيازة أسلحة وإلقاء حجارة وإلحاق الأضرار بممتلكات، و"تعريض حياة جنود إسرائيليين للخطر" أثناء محاولتهم الهروب من المكان.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد اليوم، الإثنين، لوائح اتهام ضد 3 مستوطنين بالضلوع في هجمات إرهابية واعتداءات على فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة بدوافع قومية وأيديولوجية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويستدل من لوائح الاتهام، أن المستوطنين كانوا ضالعين في هجمات إرهابية واعتداءات على فلسطينيين قرب بلدة عورتا جنوب شرقي نابلس الشهر الماضي.

ونسبت لوائح الاتهام لهم "جرائم التآمر لارتكاب جناية هي عمل إرهابي، وتغيير هوية مركبة أو جزء من مركبة، وإتلاف مركبة عمدا في عمل إرهابي، إلقاء أو إطلاق حجر أو أي شيء آخر على وسيلة نقل في ظروف عمل إرهابي، الإصابة في ظروف مشددة بظروف عمل إرهابي، وغيرها من المخالفات".

وجاء في لوائح الاتهام، أن "المتهمين قرروا مهاجمة مركبات تابعة لفلسطينيين ليلة 9 آب/ أغسطس بدافع قومي وأيديولوجي، وهاجموا ثلاثة فلسطينيين بشكل عشوائي أثناء مرور مركباتهم على الطرق القريبة من قريتي بورين والسامرة، وأسفرت أعمالهم عن إصابة المركبات التي تحطم زجاجها الأمامي ونوافذها. بالإضافة إلى ذلك تعرض أحد السائقين الفلسطينيين للضرب بعصا في رأسه وكتفه الأيمن وسائق آخر أصيب بأضرار في عينه اليمنى بعد أن دخلت شظية زجاج من نافذة السيارة المحطمة في عينه".

وأضافت "بعد تنفيذ أعمالهم وتمكن ركاب المركبات الفلسطينية من الفرار من مكان الهجوم، ركب المتهمون السيارة وانطلقوا باتجاه منزلهم في مستوطنة ’إيتمار’، وفي طريق عودتهم إلى المنزل قبض عليهم الجيش وقام بتفتيش مركبتهم وطلب منهم الانتظار. وتجاهل المتهمون طلب الجنود ولاذوا بالفرار من مكان الحادث أثناء قيادتهم السريعة والعشوائية، وواصلوا هروبهم حتى وصلوا إلى منطقة مفتوحة قريبة من مستوطنة ’إيتمار’ حيث خرجوا من السيارة وغادروا المكان سيرا على الأقدام".

وفي سياق هجمات المستوطنين الإرهابية، قدمت مطلع الشهر الجاري لائحتي اتهام ضد مستوطنين اثنين من بؤرة "غفعات رونين" عقب تنفيذ هجوم واعتداء على أربع نساء وطفلة من مدينة رهط في 9 آب/ أغسطس الماضي.

يذكر أن الهجوم الإرهابي أسفر عن إصابة النساء والطفلة بجروح وكسور جراء إلقاء المستوطنين الإرهابيين الحجارة عليهن، وبعد ذلك قاموا بإحراق سيارتهن.

يأتي ذلك فيما تتواصل هجمات واعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحماية من قوات الاحتلال، وهي ما تسفر عن شهداء وإصابات وأضرار في المنازل والممتلكات.