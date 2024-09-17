مصرع عامل إثر سقوطه عن ارتفاع بورشة بناء في نتانيا

أسفر حادث عمل وقع في ورشة بناء بمدينة نتانيا، صباح اليوم الثلاثاء، عن مصرع عامل في الستينيات من العمر.

من المكان، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل (60 عاما) مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، بعد سقوطه عن ارتفاع نحو 25 مترا خلال عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا.

ووصل طاقم طبي إلى المكان، واضطر لإقرار وفاة العامل على الفور.

وقال طاقم المسعفين مسعف من خدمة "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الرجل ملقى على الأرض بعد سقوطه أثناء عمله، وكان فاقدًا للوعي ويعاني من إصابة شديدة متعددة الأجهزة. أجرينا فحوصات طبية، لكن لسوء الحظ كانت إصاباته خطيرة وكان علينا أن نقر وفاته على الفور".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

53 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب في حوادث العمل

بلغ عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم، 53 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2024، نشرت جمعية "عنوان العامل"، تقريرا عن السلامة في العمل للعام 2023، كشفت فيه أن هناك زيادة بنسبة 33% في عدد ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء، وذلك على الرغم من وجود انخفاض بنسبة 8.9% تقريبًا في عمليات البناء في مطلع العام 2023.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان "سقوط جسم"، هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.