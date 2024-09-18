الرامة: مقتل الشاب وليد حمدان بجريمة إطلاق نار

ذكر طاقم طبي في بيان، أن أفراده "أبلغوا عن إصابة رجل يبلغ من العمر 40 عامًا بجروح نافذة، ولا توجد علامات تدّل على الحياة، وأقرّوا وفاته"، ليصل بذلك عدد القتلى العرب منذ بدء العام إلى 166.

قُتل شاب إثر إصابته بجريمة إطلاق نار، ارتُكبت في الرامة، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن ضحية جريمة القتل، هو الشاب وليد حمدان، وهو في الأربعين من عمره.

ضحية جريمة إطلاق النار، وليد حمدان

وقال طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، إنه "تلقّى بلاغا عند الساعة 11:14 مساءً، عن إصابة رجل في حادثة عنف في الرامة".

وأضاف الطاقم في بيان، أن أفراده "أبلغوا عن إصابة رجل يبلغ من العمر 40 عامًا بجروح نافذة، ولا توجد علامات تدّل على الحياة، وأقرّوا وفاته".

166 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قُتل 166 مواطنا عربيا في مناطق 48، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، بينها إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي، تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بمناطق 48، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.