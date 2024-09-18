شهيد برصاص الاحتلال قرب بلدة نعلين غربي رام الله

بذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 706 بينهم 160 طفلا و10 نساء و9 مسنين.

استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة نعلين غربي رام الله؛ فجر اليوم الأربعاء.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى حسن يوسف حسن الشاعر (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال قرب نعلين.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد الشاعر من بلدة حبلة جنوبي قلقيلية، وأن الاحتلال احتجز جثمانه.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 706 بينهم 160 طفلا و10 نساء و9 مسنين.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون اليوم بالضرب المبرح على شاب في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابته بجروح.

وفي التفاصيل، فإن مستوطنين بحماية جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على الشاب محمد دبابسة في قرية خلة الضبع بمسافر يطا، ما تسبب بإصابته بجروح ورضوض، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى من قبل طواقم الهلال الأحمر.