مصرع شاب تعرض للدهس في وادي عارة

لقي شاب (33 عاما) مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس على شارع 65 قرب مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة؛ مساء الخميس.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب متأثرا بإصابته بالغة الخطورة.

وقال البراميديك عاطف سالم، إن "عابر السبيل كان في وسط الشارع وهو فاقد للوعي، وقد أجرينا له الفحوصات لكن لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.