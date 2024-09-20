اعتقال طبيبين من النقب بتهمة إدارة شبكة احتيال لإصدار رخص مزاولة الطب

الشرطة تعتقل أربعة أشخاص بينهم طبيبان من رهط وعرعرة بالنقب، للاشتباه بأنهم كانوا جزءًا من شبكة تعمل على تقديم المساعدة بطرق احتيالية للمتقدمين لاختبارات الطب والتمريض، بهدف الحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد اجتياز الامتحانات.

اعتقلت الشرطة الإسراائيلية، أربعة مشتبه بهم من رهط وعرعرة النقب، بينهم طبيبان، بتهمة إدارة شبكة احتيال تتعلق بتمكين طلاب من الحصول على رخص مزاولة مهن طبية بطريقة غير قانونية.

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ويُشتبه في أن المعتقلين كانوا جزءًا من شبكة كاملة تعمل على تقديم المساعدة بطرق احتيالية للمتقدمين لاختبارات الطب والتمريض، بهدف الحصول على رخصة الطب أو التمريض بعد اجتياز الامتحانات.

وفيما تتواصل التحقيقات، تم تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم، الذين تنسب لهم الشرطة ارتكاب تهم "التآمر على ارتكاب جريمة" و"الحصول على أموال بطرق غير قانونية في ظروف خطيرة".