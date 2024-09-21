النقب: 4 مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة جراء شجار

أسفر شجار وقع في النقب عن إصابة 4 شبان بجراح وصفت حالة اثنين بالخطيرة جراء تعرضهم لإطلاق نار.

أصيب 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاما بينهم اثنان بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهم لإطلاق نار في شجار قرب تل عراد في منطقة النقب؛ مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانوا إصابات اخترقت أجسادهم.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.