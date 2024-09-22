هليفي: نعمل في إيران واليمن والعراق... قادة وحدة الرضوان بحزب الله خططوا  لاحتلال الجليل

عدّ هليفي أن عملية الاغتيال تعكس "قدرة مهمة جدًا"، مضيفا: "أعلم مدى (تزلزل) المنظمة"، زاعما أن "هؤلاء القادة خططوا منذ سنوات لاحتلال الجليل، وهم مسؤولون عن مقتل العديد من المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود على مرّ السنين".

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اليوم الأحد، إن القضاء على مسؤول العمليات في حزب الله، إبراهيم عقيل، وقائد العمليات العسكرية لوحدة الرضوان، وقادة آخرين بالوحدة؛ قد زلزل حزب الله، زاعما أنهم "خططوا لاحتلال الجليل"، ومشدّدا على أنه ستتمّ إعادة مواطني الشمال بأمن إلى منازلهم.

يأتي ذلك فيما أكد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم الأحد، أن الحزب دخل في "مرحلة جديدة" من القتال مع إسرائيل، عنوانها معركة "الحساب المفتوح"، وذلك بعد اغتيالها قادة قوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب.

وشيّع حزب الله بعد ظهر الأحد، قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث أقيمت مراسم تأبين حاشدة، بعد مقتله وعدد من قادة القوة في غارة اسرائيلية الجمعة. وقال قاسم في كلمة ألقاها خلال التشييع، في أول تعليق رسمي يدلي به مسؤول في الحزب بعد الغارة الإسرائيلية: "دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح".

وقال هليفي: "في هذه الأيام، رفع جيش الدفاع الإسرائيلي جاهزيته إلى الذروة"، مشيرا إلى أنه في "يوم الجمعة الماضي، قمنا بضرب سلسلة قيادة قوة النخبة في حزب الله - وحدة الرضوان، وتمّ القضاء أيضًا على قائدها إبراهيم عقيل".

وعدّ أن عملية الاغتيال تعكس "قدرة مهمة جدًا"، مضيفا: "أعلم مدى (تزلزل) المنظمة"، زاعما أن "هؤلاء القادة خططوا منذ سنوات لاحتلال الجليل، وهم مسؤولون عن مقتل العديد من المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود على مرّ السنين".

وتابع: "لقد كانوا يخططون لكيفية تنفيذ العملية التالية، وقد يكون هذا هو ما كانوا منشغلين به في ذلك الاجتماع بعد ظهر يوم الجمعة (قبيل تنفيذ عملية الاغتيال)؛ كيفية التسلُّل إلى دولة إسرائيل، وقتل المدنيين، واختطاف جنود الجيش الإسرائيلي، وقد سبقناهم".

وعَدَّ هليفي أن عملية الاغتيال، أتت "عبر القدرات الجيدة جدًا للجيش الإسرائيلي، سواء في الاستخبارات أو الهجوم".

وقال إن "الضرر الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بالتسلسل القياديّ لحزب الله، هو رسالة واضحة إلى حزب الله: إنه يضرّ به بشدة، وهو أيضًا رسالة إلى الشرق الأوسط بأكمله، بل وأكثر من ذلك؛ سنعرف كيفيّة الوصول إلى أي شخص يهدد مواطني إسرائيل".

"قضينا على أكثر من 600 من عناصر حزب الله؛ هجماتنا ستزداد"

وقال هليفي: "هذه ليست الضربة المهمة الأولى التي نقوم بها ضد قوة الرضوان، وهي قوة الغارة الخاصة التابعة لحزب الله".

وذكر أنه "منذ بداية الحرب ونحن نقوم بمهاجمة وتدمير مقدرات هذه القوة، وبنيتها التحتية بشتّى الطرق؛ نبادر ونعمل دون توقّف".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي، "هاجم منذ بداية الحرب، حزب الله بشكل منهجيّ، يوما بعد يوم، وقمنا منذ أشهر بتدمير القدرات التي بناها حزب الله على مدى عقود؛ طبقة بعد طبقة، مع التركيز على قدراته القتالية وقدرته على إطلاق الصواريخ".

وشددّ هليفي بالقول: "نحن نبعد حزب الله الذي يهدد مواطني إسرائيل عن الخط الحدودي، أولئك الذين يعيشون بالقرب من الحدود ويريدون أن يعرفوا (يكونو متأكدين) أنه لن يتم العثور عليهم (عناصر حزب الله) هناك بعد الآن".

تبرير قصف المدنيين في لبنان

وذكر هليفي: "لقد هاجمنا مئات الأهداف الإرهابية في لبنان في الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى أن "حزب الله أطلق . هذا الصباح، النار مرة أخرى باتجاه الشمال".

وقال إن "هذا هو إطلاق النار على المدنيين، ولا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تسمح بمثل هذا التهديد لمواطنيها وسيادتها".

وزعم أن "حزب الله يضع منصات إطلاقه بالقرب من المواطنين اللبنانيين، ويعرّضهم للخطر، وسنفعل كل ما هو ضروري لإزالة وإحباط التهديدات الموجَّهة ضد دولة إسرائيل".

وأضاف هليفي: "سنعيد السكان إلى بيوتهم بسلام، وإذا لم يفهم حزب الله ذلك بعد، فسوف يتلقى ضربة أخرى وضربة أخرى، حتى يفهم ذلك".

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