أم الفحم: قتيل ومصابان بجريمة إطلاق نار

منذ بداية العام، قتل 169 مواطنا عربيا في مناطق 48، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، بينها إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

قتل الشاب أحمد مفيد حمد جعو في الأربعينيات من عمره، وأصيب آخران بجراح متفاوتة، وذلك جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في حي الكينا في مدينة أم الفحم، فجر اليوم الإثنين.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء جريمة إطلاق نار في أم الفحم، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وأقر مصرع شاب (42 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة.

وأصيب شاب آخر (45 عاما) بجراح متوسطة، حيث تم نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، وأصيب أيضا شاب آخر (40 عاما)، الذي غادر مكان الجريمة بشكل منفرد.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن أن تنفيذ أي اعتقالات، ورجحت أن تكون خلفية الجريمة جنائية. وعثرت الشرطة على مركبة محروقة، حيث تشتبه الشرطة بأنها أستخدمت في تنفيذ الجريمة.

169 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قتل 169 مواطنا عربيا في مناطق 48، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، بينها إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي، تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بمناطق 48، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.