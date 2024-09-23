مصرع شاب غرقا في بحيرة طبرية

أسفر حادث غرق في بحيرة طبرية، صباح اليوم الإثنين، عن مصرع شاب يبلغ من العمر 30 عامًا.

لقي شاب يبلغ من العمر 30 عامًا مصرعه، اليوم الإثنين، بعد تعرضه لحادث غرق في بحيرة طبرية.

وفي التفاصيل، أقر طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" وفاة شاب ثلاثيني بعد انتشاله من مياه بحيرة طبرية فاقدًا للوعي، بالقرب من شاطئ "دغانيا أ".

وقال أحد المسعفين إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث انضممنا إلى الشرطة البحرية وقادونا إلى الرجل الذي كان يرقد فاقدًا للوعي دون نبض وبدون تنفس. بعد أن تم انتشاله أجرينا فحوصات طبية وللأسف اضطررنا إلى إعلان وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وظروف الحادث.