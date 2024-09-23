نتنياهو يتوعد بمزيد من الهجمات على لبنان: نقوم بتغيير موازين القوى في الشمال

نتنياهو يهدد بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل "تغيّر موازين القوى في الشمال". جاء ذلك خلال جلسة أمنية عقدها في مقر قيادة سلاح الجو، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة التي أسفرت عن استشهاد 182 شخصا وإصابة 727.

توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في إطار العدوان الإسرائيلي على لبنان، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى في الشمال".

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن نتنياهو خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني عقدها في مقر قيادة سلاح الجو في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، برفقة وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار.

وقال نتنياهو، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، إنه "لمن لم يفهم بعد، أود أن أوضح سياسة إسرائيل، نحن لا ننتظر التهديد، بل نسبقه. في كل مكان، في كل جبهة، وفي أي وقت".

وتابع "نحن نقضي على القادة وعلى المخربين، وندمر الصواريخ - وما زال لدينا المزيد لنفعله. من يحاول أن يؤذينا، سنؤذيه أكثر"، وفقا لتعبيره.

وأضاف "لقد وعدت بتغيير ميزان الأمن وميزان القوى في الشمال، وهذا بالضبط ما نقوم به. نحن ندمر الآلاف من الصواريخ والقذائف الموجهة نحو مدن إسرائيل ومواطنيها".

وتابع "نحن نواجه أيامًا معقدة. أطلب منكم، مواطني إسرائيل، أمرين: أولاً، الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، فهذا ينقذ الأرواح؛ وثانيًا، أن نقف معًا بعزم، بمسؤولية وبطول نفس. معًا سنظل صامدين، معًا سنقاتل وسننتصر".

وتأتي هذه التصريحات فيما استشهد 182 شخصا وأصيب نحو 700 بينهم أطفال ونساء ومسعفون، اليوم الإثنين، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة وغير المسبوقة على بلدات وقرى جنوب وشرق لبنان، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة.

وصدر عن مركز عمليات الطوارئ التابع لالوزارة اللبنانية، في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 182 شخصا وإصابة 727 جريحا"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح البيان أن "من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

ويشهد اليوم تصعيدا عسكريا بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفذ الأخير منذ الصباح أكثر من 350 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية في منازل ومبان وموقعا قرب المستشفى الإيطالي بمدينة صور ومنزلا بقرية جبال البطم، وسيارة إسعاف ببلدة حاريص وأخرى شُنت على جرود الهرمل في بلعبك، وأدت لاستشهاد شخص وإصابة 6 في الصباح.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الإثنين، أنه قصف أكثر من 300 هدف لحزب الله في لبنان، وأن رئيس أركان الجيش، هليفي، صادق على مهاجمة أهداف جديدة للحزب.

كما ألمح المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى احتمال استهداف عشرات القرى اللبنانية بعمق 80 كيلومترا من الحدود. وفي رد على الإعداد لعملية برية في لبنان، قال المتحدث العسكري: "سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم".