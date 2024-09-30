الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف هجماته لاستهداف البنية التحتية الصاروخية لحزب الله، بما في ذلك القيادات ومخازن الصواريخ، وأكد اغتيال قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى في الحزب، عيد نشار، وكذلك قائد وحدة الصواريخ الدقيقة في جنوب لبنان ونائبه.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه نفذ خلال الأيام الماضية عمليات اغتيال طاولت قيادات بارزة في حزب الله في إطار استهداف البنية التحتية الصاروخية للحزب، في ظل تصعيد الهجمات على لبنان، وقال إن عمليات الاغتيال شملت قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى في حزب الله، عيد حسن نشار.

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وبالتزامن مع استهداف منطقة نهريا بـ25 صاروخا أطلقت من لبنان، جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن طائراته حربية "قامت خلال الأسبوع الماضي، وبناءً على توجيه من شعبة الاستخبارات، بشن هجمات استهدفت مواقع وقادة تابعين لمنظومة الصواريخ التابعة لحزب الله".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم اغتيال عيد حسن نشار، قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى في حزب الله، خلال غارة في بيروت يوم السبت الماضي"، وقال إن "نشار كان قياديًا بارزًا في الحزب ويمثل مركزًا رئيسيًا للمعرفة في مجال الصواريخ".

وزعم البيان أن نشار شغل في السابق "منصب قائد وحدة صواريخ أرض-أرض ونائب قائد وحدة 'بدر'". كما أشار الجيش إلى أن اغتيال نشار جاء بعد اغتيال قائد منظومة الصواريخ إبراهيم محمد القبيسي، بالإضافة إلى مقتل عدد من القادة الآخرين في المنظومة.

وأضاف الجيش أنه "تم اغتيال قائد وحدة الصواريخ الدقيقة في جنوب لبنان ونائبه، وهي الوحدة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ نحو وسط إسرائيل خلال الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى "هجمات استهدفت مخازن صواريخ متوسطة المدى يصل مداها إلى 200 كيلومتر".

وقال إن المنظومة الصاروخية لحزب الله تحتوي على "صواريخ بعيدة المدى يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر بتراوح وزن رأسها الحربي (يحمل مواد متفجرة) بين 100 وألف كيلوغرام"، وكذلك "صواريخ متوسطة المدى يتراوح مداها بين 50 و200 كيلومتر يصل وزن رأسها الحربي بين 100 و500 كيلوغرام"، وقال إنه رصد إطلاق نحو 70 من هذه الصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية.