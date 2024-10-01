عملية إطلاق نار في يافا: 8 قتلى وإصابات بعضها بحالة خطيرة

قتل 8 إسرائيليين عملية إطلاق نار في مدينة يافا. العملية نفذت في محطة للقطار الخفيف. الشرطة تعلن أنها قتلت شخصين يعتقد أنهما نفذا العملية.

قتل 8 إسرائيليين وأصيب آخرون بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار نفذت في مدينة يافا، مساء اليوم، الثلاثاء، فيما استشهد شخصان يُعتقد أنهما نفذا الهجوم، ولم تعرف هويتهما بعد.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق النار وقعت في موقعين، من ضمنهما محطة القطار الخفيف في 'شديروت يروشاليم' في يافا وكنيس في شارع غزة في تل أبيب. وتبين لاحقا أن الكنيس في شارع غزة لم يشهد إطلاق نار، وإنما تم نقل بعض المصابين إليه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنه "التحقيقات الأولية تشير إلى أن مسلحين أطلقا النار باتجاه القطار الخفيف، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في الموقع. تم تحييد المسلحين على يد قوات الأمن وشخص مدني". وأضافت أنها "تعاملت مع الحادث وسط إطلاق صواريخ"، في إطار الهجوم الواسع الذي شنته إيران على إسرائيل.

ودعت الشرطة الإسرائيلي المواطنين إلى "الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والإبلاغ عن أي شخص مشبوه".