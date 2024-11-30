الجيش الإسرائيلي: قصفنا اليوم بنى تحتية عسكرية سورية عند الحدود مع لبنان

وفق بيان الجيش، فقد استهدفت الغارات بنى تحتية عسكرية زُعم أنها تُستخدم بشكل نشط لتسهيل عمليات نقل الأسلحة من سورية إلى لبنان، في خرق لما وصفته إسرائيل "بالتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه شنّ غارات جوية على أهداف عسكرية قرب المعابر الحدودية بين سورية ولبنان، زعم إنها تُستخدم من قبل حزب الله لنقل أسلحة إلى لبنان.

ووفق بيان الجيش، فقد استهدفت الغارات بنى تحتية عسكرية زُعم أنها تُستخدم بشكل نشط لتسهيل عمليات نقل الأسلحة من سورية إلى لبنان، في خرق لما وصفته إسرائيل "بالتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار".

وأضاف البيان أن "هذه الغارات جاءت بعد رصد عمليات نقل أسلحة إلى حزب الله"، والتي اعتبرتها إسرائيل "تهديدًا لأمنها"، مشددًا على أن "حزب الله، بدعم من النظام السوري، يستخدم بنى تحتية مدنية لتنفيذ أنشطة إرهابية"، ونقل أسلحة يُزعم أنها "موجهة للاستخدام ضد مواطني إسرائيل".

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت، وصول الجنرال جاسبر جيفرز إلى لبنان، لتولي مهمة الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان نشرته سنتكوم، عبر منصة "إكس"، أوضحت فيه أن جيفرز وصل العاصمة بيروت، الأربعاء الماضي. وأفادت أن جيفرز سيشغل منصب الرئيس المشارك للآلية برفقة المبعوث الأميركي، آموس هوكشتاين.

كما وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "ستترأس آلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار، التي ستضم أيضًا الجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، وفرنسا".

ومن المقرر أن يشغل المبعوث الأميركي، هوكشتاين، منصب الرئيس المدني المشارك بشكل مؤقت لغاية تعيين مسؤول آخر دائم.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قالت إن جيفرز بحث مع قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتطورات في جنوب لبنان وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية.