سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مجموعة مسلّحين فلسطينيين قرب طوباس في الضفة الغربية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنّ "طائرة تابعة لسلاح الجو، هاجمت ’خلية’ في منطقة العقبة بالأغوار".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف مجموعة مسلّحين فلسطينيين، في العقبة قرب طوباس في الأغوار بالضفة الغربية المحتلّة، بقصف جويّ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ "طائرة تابعة لسلاح الجو، هاجمت ’خلية’ في منطقة العقبة بالأغوار".

وأكّدت جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال، تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة التي قصفتها في بلدة عقابا بطوباس".

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال، قد قصف موقعا في بلدة عقابا بطوباس، مشيرة إلى أن قوّات الجيش الإسرائيلي انتشرت في المنطقة، ودفع بتعزيزات إضافية إلى المكان.

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