سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مجموعة مسلّحين فلسطينيين قرب طوباس في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف مجموعة مسلّحين فلسطينيين، في العقبة قرب طوباس في الأغوار بالضفة الغربية المحتلّة، بقصف جويّ.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ "طائرة تابعة لسلاح الجو، هاجمت ’خلية’ في منطقة العقبة بالأغوار".
وأكّدت جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال، تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة التي قصفتها في بلدة عقابا بطوباس".
متداول | المركبة التي قصفها الجيش الإسرائيليّ في منطقة #طوباس في #الضفة_الغربية.— موقع عرب 48 (@arab48website) December 3, 2024
للتفاصيل والتطورات: https://t.co/kwIe4WxUCV pic.twitter.com/9jaWGNq4fe
وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال، قد قصف موقعا في بلدة عقابا بطوباس، مشيرة إلى أن قوّات الجيش الإسرائيلي انتشرت في المنطقة، ودفع بتعزيزات إضافية إلى المكان.
تفاصيل أوفى تباعا....
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